|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:57
Re: Monobank
Такие наивные, вы как будто не знаете главных выходцев с Привата (Гороха и Дуба). Закончилось сказка, ребята хотят стричь бабосики — период качества завершён, и сейчас наступил период количества клиентов.
Додано: Суб 13 жов, 2018 08:12
Re: Monobank
Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев? Договор же новый отправят или как?
Зараз переглядають цей форум: lel, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|