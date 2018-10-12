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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:57

Re: Monobank

Такие наивные, вы как будто не знаете главных выходцев с Привата (Гороха и Дуба). Закончилось сказка, ребята хотят стричь бабосики — период качества завершён, и сейчас наступил период количества клиентов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:12

Re: Monobank

Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев? Договор же новый отправят или как?
MASolomko
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Повідомлень: 321
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  #<1 ... 945946947948
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