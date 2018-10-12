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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:57

Re: Monobank

Такие наивные, вы как будто не знаете главных выходцев с Привата (Гороха и Дуба). Закончилось сказка, ребята хотят стричь бабосики — период качества завершён, и сейчас наступил период количества клиентов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:12

Re: Monobank

Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев? Договор же новый отправят или как?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:06

Re: Monobank

MASolomko написав:Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев?

Можна і на 1.
Так, договір звичайно новий.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:50

Re: Monobank

А проценты по депозиту, которые отправляются на карту другого банка, когда должны прийти или точнее на протяжении какого времени они приходят?

Вчера завершился депозит. Сегодня можно снимать тело депозита.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:04

Re: Monobank

MASolomko написав:А проценты по депозиту, которые отправляются на карту другого банка, когда должны прийти или точнее на протяжении какого времени они приходят?

Вчера завершился депозит. Сегодня можно снимать тело депозита.

Теж вчора закінчився тестовий депо)) Тіло відправив на іншу карту, хоча додаток видавав помилку)), а відсотки згідно налаштувань повинні були впасти на моно, але щось не бачу. Підтримка обіцяла до кінця дня зарахувати, та сумніваюся)).
stryzhko
 
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