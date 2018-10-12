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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:57
Re: Monobank
Такие наивные, вы как будто не знаете главных выходцев с Привата (Гороха и Дуба). Закончилось сказка, ребята хотят стричь бабосики — период качества завершён, и сейчас наступил период количества клиентов.
Додано: Суб 13 жов, 2018 08:12
Re: Monobank
Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев? Договор же новый отправят или как?
Додано: Суб 13 жов, 2018 09:06
Re: Monobank
Можна і на 1.
Так, договір звичайно новий.
Додано: Суб 13 жов, 2018 09:50
Re: Monobank
А проценты по депозиту, которые отправляются на карту другого банка, когда должны прийти или точнее на протяжении какого времени они приходят?
Вчера завершился депозит. Сегодня можно снимать тело депозита.
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:04
Re: Monobank
Теж вчора закінчився тестовий депо)) Тіло відправив на іншу карту, хоча додаток видавав помилку)), а відсотки згідно налаштувань повинні були впасти на моно, але щось не бачу. Підтримка обіцяла до кінця дня зарахувати, та сумніваюся)).
Додано: Суб 13 жов, 2018 11:31
Re: Monobank
Теж вирішив у минулому місяці відкрити тестовий депозит на місяць...
Поки що в підтримку не звертався. Просто чекаю та спостерігаю.
А ніхто не намагався отримати свій закритий ключ ЕЦП? При підписанні договору до отримання картки система його створює, потім усі договори ним же і підписуються.
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:47
Re: Monobank
Відсотки прийшли, підтримці +, можна далі тестувати доки кредлім дозволяє.))
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