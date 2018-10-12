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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:57

Re: Monobank

Такие наивные, вы как будто не знаете главных выходцев с Привата (Гороха и Дуба). Закончилось сказка, ребята хотят стричь бабосики — период качества завершён, и сейчас наступил период количества клиентов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:12

Re: Monobank

Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев? Договор же новый отправят или как?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:06

Re: Monobank

MASolomko написав:Если продлевать депозит, который раньше был оформлен на 1 месяц, то предложат оформить на больший срок до 3 месяцев?

Можна і на 1.
Так, договір звичайно новий.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 09:50

Re: Monobank

А проценты по депозиту, которые отправляются на карту другого банка, когда должны прийти или точнее на протяжении какого времени они приходят?

Вчера завершился депозит. Сегодня можно снимать тело депозита.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:04

Re: Monobank

MASolomko написав:А проценты по депозиту, которые отправляются на карту другого банка, когда должны прийти или точнее на протяжении какого времени они приходят?

Вчера завершился депозит. Сегодня можно снимать тело депозита.

Теж вчора закінчився тестовий депо)) Тіло відправив на іншу карту, хоча додаток видавав помилку)), а відсотки згідно налаштувань повинні були впасти на моно, але щось не бачу. Підтримка обіцяла до кінця дня зарахувати, та сумніваюся)).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:31

Re: Monobank

Теж вирішив у минулому місяці відкрити тестовий депозит на місяць...
Поки що в підтримку не звертався. Просто чекаю та спостерігаю.

А ніхто не намагався отримати свій закритий ключ ЕЦП? При підписанні договору до отримання картки система його створює, потім усі договори ним же і підписуються.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:47

Re: Monobank

MASolomko написав:Просто чекаю та спостерігаю.

Відсотки прийшли, підтримці +, можна далі тестувати доки кредлім дозволяє.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:36

Re: Monobank

Мені відсотки теж на картку Приватбанка надішли. :) До підтримки не звертався...

stryzhko, тому підтримка можливо нічого не зробила, крім приділили тобі увагу в спілкуванні ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:45

Re: Monobank

MASolomko написав:stryzhko, тому підтримка можливо нічого не зробила, крім приділили тобі увагу в спілкуванні ;)

Так за це і +, що відповідь співпала з результатом))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:44

А никто случайно не узнавал, какое максимальное количество депозитов можно открыть здесь?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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