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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:26
monobank_ua
Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.
Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то...
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sola
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Додано: Суб 13 жов, 2018 20:24
sola написав:
а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн.
А если я таки не прийду за тем договором на НП, то за возврат Моня тоже еще 51грн заплатит?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 13 жов, 2018 21:30
clientage написав: sola написав:
а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн.
А если я таки не прийду за тем договором на НП, то за возврат Моня тоже еще 51грн заплатит?
Неожиданное западло от уважаемого мембера
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justit
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Додано: Суб 13 жов, 2018 22:20
Искатель написав:
А никто случайно не узнавал, какое максимальное количество депозитов можно открыть здесь?
Количество депозитов не ограничено, но их общая сумма не должна превышать 2 млн гривен.
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evgenkh
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Додано: Суб 13 жов, 2018 22:20
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 15 жов, 2018 07:32
sola написав:monobank_ua
Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.
Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то...
...правильная мысль и разумная!
Но видимо и здесь без откатов и коррупции не обходится....
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