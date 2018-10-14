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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:44

А никто случайно не узнавал, какое максимальное количество депозитов можно открыть здесь?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:26

Кэшбек за открытие депозита

monobank_ua

Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.

Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то... ;)
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:24

Re: Monobank

  sola написав:а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн.

А если я таки не прийду за тем договором на НП, то за возврат Моня тоже еще 51грн заплатит? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:30

Re: Monobank

clientage написав:
  sola написав:а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн.

А если я таки не прийду за тем договором на НП, то за возврат Моня тоже еще 51грн заплатит? :mrgreen:
Неожиданное западло от уважаемого мембера
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:05

  clientage написав:
  sola написав:а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн.

А если я таки не прийду за тем договором на НП, то за возврат Моня тоже еще 51грн заплатит? :mrgreen:

не - можно сообщить нп, чтобы утилизировали, тогда бесплатно...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:20

  Искатель написав:А никто случайно не узнавал, какое максимальное количество депозитов можно открыть здесь?



Количество депозитов не ограничено, но их общая сумма не должна превышать 2 млн гривен.
evgenkh
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WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 07:32

  sola написав:monobank_ua

Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.

Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то... ;)



...правильная мысль и разумная!
Но видимо и здесь без откатов и коррупции не обходится.... :(
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:53

Re: Monobank

  abc111 написав:Но видимо и здесь без откатов и коррупции не обходится.... :(

Однозначно Дубілети викачують гроші у Гороховського через НП, інфа 100%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 946947948949
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