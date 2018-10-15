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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:44
А никто случайно не узнавал, какое максимальное количество депозитов можно открыть здесь?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:26
Кэшбек за открытие депозита
monobank_ua
Предлагаю вам сделать кэшбек 50 грн. для клиентов, которые оформляют депозит и отказываются от получения бумажной версии договора по почте.
Вот открыл я депо на 1 месяц на 1000 грн. Мне монобанк выплатит 10.73 грн., а Новой почте за доставку договора и наклеек - 51 грн. Нехорошо как-то...
Додано: Суб 13 жов, 2018 20:24
Re: Monobank
А если я таки не прийду за тем договором на НП, то за возврат Моня тоже еще 51грн заплатит?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:30
Re: Monobank
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:05
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:20
Додано: Пон 15 жов, 2018 07:32
...правильная мысль и разумная!
Но видимо и здесь без откатов и коррупции не обходится....
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:53
Re: Monobank
Однозначно Дубілети викачують гроші у Гороховського через НП, інфа 100%.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 15 жов, 2018 22:35
Re: Naebank
13/10 пополнил депозит с карты моно,5000грн. Депозит пополнился на 5000. на карте осталось 5000 (я так думал). Сегодня 15/10 собрался оплатить покупку,зашел в приложение ,а на карте собственных денег нет. оказалось еще 5000 списались с карты тогда же 13/10,только чуть позже.Понимаю,что это не какая-то двойная блокировка,а просто тупо списали куда-то 5000 без моего ведома. И по состоянию на сегодня никуда не пришли и со мной никто не связался.просто украли 5000 и всё.И я подумал-квитанций нет,банка как такого нет,доказательств переводов нет.Есть только реальные стикеры и электронная подпись,которую завтра поставят от моего имени под любым переводом.Сейчас обещают "передать информацию ответственным специалистам и решить вопрос". А если будут тырить копейками,половина и не заметит.
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