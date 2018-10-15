Яша
Ну, ви ж шукали собі пригод, коли підписалися на бета-тестування, от ви їх і знайшли, що за бета без глюків?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:28
Яша
Ну, ви ж шукали собі пригод, коли підписалися на бета-тестування, от ви їх і знайшли, що за бета без глюків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:39
|