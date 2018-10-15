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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 947948949950
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 23:28

Яша
Ну, ви ж шукали собі пригод, коли підписалися на бета-тестування, от ви їх і знайшли, що за бета без глюків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 00:39

  klug написав:Яша
Ну, ви ж шукали собі пригод, коли підписалися на бета-тестування, от ви їх і знайшли, що за бета без глюків?

Надеюсь не получится как в фейсбуке Дубинского, - "они просто пи.дят наши деньги" :)
Яша
 
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  #<1 ... 947948949950
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