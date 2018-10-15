Яша
Ну, ви ж шукали собі пригод, коли підписалися на бета-тестування, от ви їх і знайшли, що за бета без глюків?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 жов, 2018 23:28
Яша
Ну, ви ж шукали собі пригод, коли підписалися на бета-тестування, от ви їх і знайшли, що за бета без глюків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 16 жов, 2018 00:39
Додано: Вів 16 жов, 2018 01:35
Коли вони остаточно осягнуть, співвідношення кількості касирів АТБ до спонсорів серед їхньої аудиторії, то може бути всяке, а поки тримайте нас у курсі розгляду вашої справи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:10
Я правильно понимаю из ваших слов, что по вашей выписке вы видите повторное списание 5000 гривен, но в описании операции пустое место? Иначе вы себе противоречите.
Квитанции есть, вы их можете получить по каждой отдельной транзакции. Банк тоже есть, у вас его название на карте написано. Не нанесение таких данных, как название банка, реквизиты, платёжная система и т.д. - это грубейшее нарушение нормативки НБУ.
"А банки честных людей грабют!"
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:13
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:24
sauvignon
на заборе тоже написано,а лежат дрова. По теме:в описании операции пополнение депозита, но не моего точно,я такую заявку не давал и сумма депозита прежняя. Деньги вернуть можете? или вы из группы "..при носим наши извинения,что расстроили вас.ожидайте обратной связи..". у меня уже больше десятка таких сообщений. Такой себе лайфхак кредитчикам монобанка,чтобы не платить по кредиту
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:31
Re: Monobank
Коллеги, подскажите, если гасить кредитку альфы с приложения монобанка, как быстро деньги зайдут на карту?!
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Додано: Вів 16 жов, 2018 09:58
Нет. Я просто из группы тех, кто спустя 10 минут после возникновения непредвиденной ситуации не орёт "всьопропаловывсёврети!", а спокойно описываю ситуацию доступными способами. У меня так по "Спортивному", например, не засчитался 1 день в приложении mono, хотя дневная норма была выполнена и Health.app передавал корректные данные. Ничего страшного не произошло от часового ожидания решения проблемы, но на форуме удалось избежать одной миниатюры "Белки-истерички". У всех есть право на ошибку.
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