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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:13

wig
Бета. Сути не меняет. Денег нет
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:40

  Яша написав:wig
Бета. Сути не меняет. Денег нет

Еще как меняет.
Я сам возмущался, когда не мог снять депозит, и все тут кричали, что это особенность беты. Но, у меня то был релиз. А бета на то и бета, все может случится. И, жаловаться надо не на публичном форуме, а в закрытой группе тестировщиков.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:48

wig
Я не жалуюсь. У меня со счета пропали деньги. Это не неначисленные проценты или ещё какая-то прибыль. Это мои личные средства, внесенные на карточный счёт Универсал банка. И по факту пропажи ни Универсал, ни моно пока вернуть деньги не могут.
Вы не могли снять депозит, но деньги оставались на ваших счетах. Вы их видели, но не могли пользоваться. Разницу понимаете?
Востаннє редагувалось Яша в Вів 16 жов, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:51

  Яша написав:wig
Я не жалуюсь. У меня со счета пропали деньги. Это не неначисленные проценты или ещё какая-то прибыль. Это мои личные средства, внесенные на карточный счёт Универсал банка. И по факту пропажи ни Универсал, ни моно пока вернуть деньги не могут.


Так, давайте по порядку.
Вы в закрытой группе на ФБ уже отписались? Если у Вас бета-версия (у меня тоже, кстати, бета, потому и спрашиваю).
Дайте ссылку на свое сообщение. Хочу увидеть реакцию представителей. Там все читают: и Дубилет, и Гороховский, и остальные...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:03

Искатель
Я уже за два последних дня задолбался переписываться с их тех поддержкой. Я поставил общественность в известность. Не вернут, напишу заявление в полицию. Проблема в том, что доказать пропажу, кроме скриншота, мне нечем. Поддержка хитро этот факт называет проблемой и ничего конкретного не пишет. Какое-то МММ. Здесь тоже есть их представитель, но сказать, видимо, нечего. Что интересно, горячка универсала вообще не видит счетов моно и заниматься вопросом не хочет. Я так понимаю, что захотят только в случае кипиша или ВА, а вот что будет на счетах моно получается вопрос.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:22

Re: Monobank

Деньги вернули. Вопрос закрыт. Выводы сделал.
Яша
 
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