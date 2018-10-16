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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:54

Re: Monobank

Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 01:17

  makor06 написав:Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь


Проклятые англики.
WachtAmRhein
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  #<1 ... 949950951952
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