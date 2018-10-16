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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 00:54
Re: Monobank
Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь
Додано: Сер 17 жов, 2018 01:17
Додано: Сер 17 жов, 2018 04:49
Некорректно считает когда подымаетесь или опускаетесь с горы,как например в Карпатах,все-таки гпс он для ровной плоскости
никому не верю
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