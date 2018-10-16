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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 00:54
Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь
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makor06
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Додано: Сер 17 жов, 2018 01:17
makor06 написав:
Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь
Проклятые англики.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 17 жов, 2018 04:49
Flamingo написав:
При пребывании за границей обнаружил интересную (на мой взгляд) особенность синхронизации данных гуглфита со спортивным депо. Синхронизация происходит по "местному времени". То есть фит фиксирует шаги по местному времени - в полночь по Киеву шагов до нормы не хватало - а в полночь по Лондону уже хватало - спортивный засчитал этот день как выполненную норму. ИМХО - удобно.
Некорректно считает когда подымаетесь или опускаетесь с горы,как например в Карпатах,все-таки гпс он для ровной плоскости
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 17 жов, 2018 08:22
makor06
Как относится к своим деньгам я буду решать сам.
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Яша
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:55
Яша написав:makor06
Как относится к своим деньгам я буду решать сам.
Финмониторинг это изучать будет и при необходимости заблочит ваше решение.
Щось мені з ТАС "щастить"
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