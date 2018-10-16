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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:54

Re: Monobank

Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 01:17

  makor06 написав:Их не пускают на борт. Транзит без визы только Гатвик, Хитроу и Манчестер без перехода границы. С переходом. Только если вштаты лететь


Проклятые англики.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 04:49

  Flamingo написав:При пребывании за границей обнаружил интересную (на мой взгляд) особенность синхронизации данных гуглфита со спортивным депо. Синхронизация происходит по "местному времени". То есть фит фиксирует шаги по местному времени - в полночь по Киеву шагов до нормы не хватало - а в полночь по Лондону уже хватало - спортивный засчитал этот день как выполненную норму. ИМХО - удобно.

Некорректно считает когда подымаетесь или опускаетесь с горы,как например в Карпатах,все-таки гпс он для ровной плоскости
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:22

makor06
Как относится к своим деньгам я буду решать сам.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:55

  Яша написав:makor06
Как относится к своим деньгам я буду решать сам.

Финмониторинг это изучать будет и при необходимости заблочит ваше решение.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:00

Гороховский анонсировал запуск валютных карт. Правда, не понятно, как их заказывать?
Кто-то уже понял, как это будет происходить?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:12

  Искатель написав:Гороховский анонсировал запуск валютных карт. Правда, не понятно, как их заказывать?
Кто-то уже понял, как это будет происходить?

Які плюшки по цих картах?
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:20

  Искатель написав:Гороховский анонсировал запуск валютных карт. Правда, не понятно, как их заказывать?
Кто-то уже понял, как это будет происходить?

А где именно анонсировал?
Можно скрин?
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:14

  slasva написав:А где именно анонсировал?
Можно скрин?

Зображення

"Почти все готово" - это что-то новое, даже не знаю, на сколько это по времени может затянуть :)
До этого был выход в апреле Ibox-банка "на финишную прямую" с началом продаж в конце лета :)
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:30

Re: Monobank

  dengon написав:До этого был выход в апреле Ibox-банка "на финишную прямую" с началом продаж в конце лета :)

Враховуючи тарифи, які публікувались на форумі, то краще нехай ще подумають, ніж таке запускати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 949950951952
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