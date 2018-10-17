Меня лично интересуют только депозиты. Т.е. положить на карту, открыть с нее депозит, вернуть депозит на карту и снять с карты. Все.
Если будет 0,5% за снятие в кассе ... то это будет уже не интересно.
Но, думаю, они ж это тоже должны понимать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 21:29
Меня лично интересуют только депозиты. Т.е. положить на карту, открыть с нее депозит, вернуть депозит на карту и снять с карты. Все.
Если будет 0,5% за снятие в кассе ... то это будет уже не интересно.
Но, думаю, они ж это тоже должны понимать
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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