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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:29

  klug написав:
  dengon написав:До этого был выход в апреле Ibox-банка "на финишную прямую" с началом продаж в конце лета :)

Враховуючи тарифи, які публікувались на форумі, то краще нехай ще подумають, ніж таке запускати.

Меня лично интересуют только депозиты. Т.е. положить на карту, открыть с нее депозит, вернуть депозит на карту и снять с карты. Все.
Если будет 0,5% за снятие в кассе ... то это будет уже не интересно.
Но, думаю, они ж это тоже должны понимать :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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