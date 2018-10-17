Додано: Сер 17 жов, 2018 23:44

Тоже подумываю об открытии депо...Но 0,5% пока останавливают. Почему пополнять карту бесплатно можно, например через А-банку или Универсал, а забирать депо уже можно с потерей 0,5%. Сделайте бесплатное снятие хотя бы через Универсал. И тогда, думаю, можно залить карты моно под фонд. А многие открыли не по одной карте в семье. Думайте господа банкиры...