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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:29

  klug написав:
  dengon написав:До этого был выход в апреле Ibox-банка "на финишную прямую" с началом продаж в конце лета :)

Враховуючи тарифи, які публікувались на форумі, то краще нехай ще подумають, ніж таке запускати.

Меня лично интересуют только депозиты. Т.е. положить на карту, открыть с нее депозит, вернуть депозит на карту и снять с карты. Все.
Если будет 0,5% за снятие в кассе ... то это будет уже не интересно.
Но, думаю, они ж это тоже должны понимать :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:44

Re: Monobank

Тоже подумываю об открытии депо...Но 0,5% пока останавливают. Почему пополнять карту бесплатно можно, например через А-банку или Универсал, а забирать депо уже можно с потерей 0,5%. Сделайте бесплатное снятие хотя бы через Универсал. И тогда, думаю, можно залить карты моно под фонд. А многие открыли не по одной карте в семье. Думайте господа банкиры...
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Triton
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:56

Re: Monobank

вам станет легче если они сделают на 0.5% меньше ставку по депозиту?))
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 00:04

makor06
Пусть сделают на 0,5% больше ставку по депозиту, и уберут 0,5% при снятии...
Не готов платить 0,5% принципиально при снятии... :D
И вообще сейчас такие времена настали, что...Стоимость денег растет, зима на носу, мировой финансовый кризис х.з. когда начнется, военные действия, выборы президента, выборы парламента, огромные долги МВФ и т.д. и и т.п. Как говорил Арсений (они правительство "камикадзе"), так вот в сегодняшней нашей стране деполюди - это "люди камикадзе". :)
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Triton
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