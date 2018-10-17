Меня лично интересуют только депозиты. Т.е. положить на карту, открыть с нее депозит, вернуть депозит на карту и снять с карты. Все.
Если будет 0,5% за снятие в кассе ... то это будет уже не интересно.
Но, думаю, они ж это тоже должны понимать
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:29
Меня лично интересуют только депозиты. Т.е. положить на карту, открыть с нее депозит, вернуть депозит на карту и снять с карты. Все.
Если будет 0,5% за снятие в кассе ... то это будет уже не интересно.
Но, думаю, они ж это тоже должны понимать
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 17 жов, 2018 23:44
Re: Monobank
Тоже подумываю об открытии депо...Но 0,5% пока останавливают. Почему пополнять карту бесплатно можно, например через А-банку или Универсал, а забирать депо уже можно с потерей 0,5%. Сделайте бесплатное снятие хотя бы через Универсал. И тогда, думаю, можно залить карты моно под фонд. А многие открыли не по одной карте в семье. Думайте господа банкиры...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Сер 17 жов, 2018 23:56
Re: Monobank
вам станет легче если они сделают на 0.5% меньше ставку по депозиту?))
Додано: Чет 18 жов, 2018 00:04
makor06
Пусть сделают на 0,5% больше ставку по депозиту, и уберут 0,5% при снятии...
Не готов платить 0,5% принципиально при снятии...
И вообще сейчас такие времена настали, что...Стоимость денег растет, зима на носу, мировой финансовый кризис х.з. когда начнется, военные действия, выборы президента, выборы парламента, огромные долги МВФ и т.д. и и т.п. Как говорил Арсений (они правительство "камикадзе"), так вот в сегодняшней нашей стране деполюди - это "люди камикадзе".
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:46
Т.е. полпроцента подтолкнут на риск?
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:47
Re: Monobank
16% - уже давно маловато... Для периферии - ещё куда не шло, но для столицы (с кучой отделений разных банков) - это слёзы... P.S. Залил родителю - Универсалу, три фонда на разные ИНН, под выше процент)
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:55
Triton
Добавят 0,5%годовых,а снимать с комиссией 0,5%вы будете наверняка 1 месячный. А это неравнозначно.
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:12
Re: Monobank
Да, пришло время поднимать ставки по вкладам и это наверное моне не очень хочется. Но никуда от этого не деться - на сегодняшний день они уже отстают от других банок
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:18
Если снятие денег по окончании валютных депо будет с комисом - они не взлетят.
Только идиот понесет валюту в банк, зная что снять её он сможет только с комисом.
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:54
Re: Monobank
Принёс 100000 на месячный депозит под чистый 1.08 %, заработал 800 грн. Потом снял с комиссией 0.5 % минус 504 грн. Чистый заработок 296 грн. А это 0.4 % чистого месячного дохода. Что равно депозиту под 6% годовых.
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