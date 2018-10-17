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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 951952953954 Додано: Чет 18 жов, 2018 12:01 бульбик написав: Да, пришло время поднимать ставки по вкладам и это наверное моне не очень хочется. Но никуда от этого не деться - на сегодняшний день они уже отстают от других банок Да, пришло время поднимать ставки по вкладам и это наверное моне не очень хочется. Но никуда от этого не деться - на сегодняшний день они уже отстают от других банок



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Повідомлень: 3155 З нами з: 01.06.14 Подякував: 172 раз. Подякували: 130 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 18:04 gigalit написав: Ситуация следующая: выиграл в букмекерской конторе 1xbet.com, заказал выплату в размере 5000 грн, как только они поступили на счёт, сразу же монобанк заблокировал их и потребовал «дополнительную» проверку.

Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.

В общем, 5000 грн вернули отправителю обратно по моему письменному заявлению, за это спасибо!

Но остальные платежи падают на проверку, требуют даже если друзья перевод делали — предоставлять справку, что они уплатили с этой суммы налог.

Операторы говорят: пользуйтесь картой, она активна, но ведь нельзя её пополнить даже.



Могут в любой момент требовать документы, которые никто не предоставит. Кто я такой, чтобы мне посторонние люди предоставляли справку о декларации доходов??



Подал заявку на закрытие карты.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАННЫМ БАНКОМ!!!

БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОТ ДРУЗЕЙ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ. ПРИКРЫВАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НБУ и якобы их вины в этом нет.



Это я ещё не расписал, как по вине этого банка, я потерял свои 100 евро на комиссии, из-за волшебной услуги «оплата по ссылке».





monobankua написав: Банк руководствуется положениями Постановления Правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".



Также в соответствии со статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »Банк вправе потребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые требует Банк с целью выполнение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.



Предоставьте, пожалуйста, документы, которые подтвердят источник происхождения средств, которые поступают на Вашу карту. Мы рассмотрим документы, установим индивидуальный лимит на поступление средств и больше не будем Вас беспокоить письмами.

https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221





Из минфина, есть еще инфа для размышления Из минфина, есть еще инфа для размышления Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ proftpd66

Повідомлень: 189 З нами з: 22.12.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 18:28 proftpd66 написав: gigalit написав: Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.



https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221





Из минфина, есть еще инфа для размышления Из минфина, есть еще инфа для размышления

Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения.

На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства. Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения.На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства. M-Audio Повідомлень: 1325 З нами з: 23.03.11 Подякував: 221 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 951952953954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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