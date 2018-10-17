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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:01

  бульбик написав:Да, пришло время поднимать ставки по вкладам и это наверное моне не очень хочется. Но никуда от этого не деться - на сегодняшний день они уже отстают от других банок


дик навпаки, впереді планєти всей!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:04

gigalit написав:Ситуация следующая: выиграл в букмекерской конторе 1xbet.com, заказал выплату в размере 5000 грн, как только они поступили на счёт, сразу же монобанк заблокировал их и потребовал «дополнительную» проверку.
Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.
В общем, 5000 грн вернули отправителю обратно по моему письменному заявлению, за это спасибо!
Но остальные платежи падают на проверку, требуют даже если друзья перевод делали — предоставлять справку, что они уплатили с этой суммы налог.
Операторы говорят: пользуйтесь картой, она активна, но ведь нельзя её пополнить даже.

Могут в любой момент требовать документы, которые никто не предоставит. Кто я такой, чтобы мне посторонние люди предоставляли справку о декларации доходов??

Подал заявку на закрытие карты.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАННЫМ БАНКОМ!!!
БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОТ ДРУЗЕЙ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ. ПРИКРЫВАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НБУ и якобы их вины в этом нет.

Это я ещё не расписал, как по вине этого банка, я потерял свои 100 евро на комиссии, из-за волшебной услуги «оплата по ссылке».



monobankua написав:Банк руководствуется положениями Постановления Правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Также в соответствии со статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »Банк вправе потребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые требует Банк с целью выполнение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.

Предоставьте, пожалуйста, документы, которые подтвердят источник происхождения средств, которые поступают на Вашу карту. Мы рассмотрим документы, установим индивидуальный лимит на поступление средств и больше не будем Вас беспокоить письмами.

https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221


Из минфина, есть еще инфа для размышления :)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:28

  proftpd66 написав:
gigalit написав:Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.


https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221


Из минфина, есть еще инфа для размышления :)

Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения.
На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства.
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