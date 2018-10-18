gigalit написав:Ситуация следующая: выиграл в букмекерской конторе 1xbet.com, заказал выплату в размере 5000 грн, как только они поступили на счёт, сразу же монобанк заблокировал их и потребовал «дополнительную» проверку. Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ. В общем, 5000 грн вернули отправителю обратно по моему письменному заявлению, за это спасибо! Но остальные платежи падают на проверку, требуют даже если друзья перевод делали — предоставлять справку, что они уплатили с этой суммы налог. Операторы говорят: пользуйтесь картой, она активна, но ведь нельзя её пополнить даже.
Могут в любой момент требовать документы, которые никто не предоставит. Кто я такой, чтобы мне посторонние люди предоставляли справку о декларации доходов??
Подал заявку на закрытие карты. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАННЫМ БАНКОМ!!! БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОТ ДРУЗЕЙ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ. ПРИКРЫВАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НБУ и якобы их вины в этом нет.
Это я ещё не расписал, как по вине этого банка, я потерял свои 100 евро на комиссии, из-за волшебной услуги «оплата по ссылке».
monobankua написав:Банк руководствуется положениями Постановления Правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".
Также в соответствии со статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »Банк вправе потребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые требует Банк с целью выполнение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.
Предоставьте, пожалуйста, документы, которые подтвердят источник происхождения средств, которые поступают на Вашу карту. Мы рассмотрим документы, установим индивидуальный лимит на поступление средств и больше не будем Вас беспокоить письмами.
gigalit написав:Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.
Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения. На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства.
мой друг-товарищ, консультант по начинающему бизнесу отправил мне 20к пару дней назад. Я только что обналичил Лучше Аллу вздрючить . Этот друг скорее всего обналичил кредитный лимит в привате и пополнил монобанк с помощью VISA/MC send. В в назначения платежа нету никакой информации. И быть не может. Так же OLX пополняет карты таким образом. Пополнение карты идет на уровне VISA/MC без банка.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66 написав:Этот друг скорее всего обналичил кредитный лимит в привате и пополнил монобанк с помощью VISA/MC send.
Это что, запрещено? Это бессмысленно, из-за комиссий, но не запрещено. Нет, я лично думаю, что банк начал решать, от кого можно получать переводы, а от кого - нет. И всяческие онлайн-казино - первые в списке, но далеко не единственные.