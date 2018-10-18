Додано: Чет 18 жов, 2018 18:28

proftpd66 написав: gigalit написав: Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.



https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221





Из минфина, есть еще инфа для размышления Из минфина, есть еще инфа для размышления

Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения.На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства.