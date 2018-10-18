это тип транзакции, когда карточный счет кредитуется за счет карточного счета другой карты

Передача баланса кредитной карты - это перевод непогашенной задолженности) (баланс) на счет кредитной карты на счет, принадлежащий другой компании по кредитной карте. [1]



Этот процесс поощряется большинством эмитентов кредитных карт в качестве средства привлечения клиентов. Новый эмитент банка / карты делает эту сделку привлекательной для потребителей, предлагая стимулы. Такие стимулы включают низкие или даже 0% процентные ставки, временный беспроцентный период, баллы лояльности или другие стимулы. Повышение ставки 0% является наиболее распространенным стимулом при открытии новой учетной записи. Особенно низкие ставки по сравнению с существующим поставщиком заставляют потенциальных клиентов передавать свой долг. Эмитенты карт приобретают новых клиентов, зная, что эти держатели склонны накапливать задолженность, а не регулярно выплачивать баланс, что делает их особенно желательным типом клиента.



Условия кредитной карты определяют порядок внесения платежей в баланс (ы). Почти во всех случаях платежи сначала применяются к самым низким ставкам, а самые высокие - последним. В таких странах, как законодательство Австралии и Германии, требуется, чтобы карточная компания вместо этого сначала применяла платежи к самым высоким остаткам. [2] Банки неизменно устанавливают порядок оплаты, чтобы гарантировать, что любой баланс по уменьшенной или фиксированной ставке будет погашен раньше, чем новые покупки или денежные авансы по более высокой ставке. Избегая совершения покупок или получения авансов наличными, заемщик может обеспечить, чтобы проценты, начисляемые каждый месяц, были на низком выгодном уровне первоначального перевода баланса.



Процесс переноса баланса обычно может быть заключен в течение нескольких часов. Автоматизированные услуги облегчают переводы баланса между эмитентами карт.



Плата за транзакцию - это разовая комиссия, взимаемая компанией, которая получает баланс. Это варьируется от (обычно) 1-5% от переведенного долга, как правило, с минимальным значением, а иногда и с максимальной суммой. Плата обычно добавляется к балансу карты.