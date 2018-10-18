gigalit написав:Ситуация следующая: выиграл в букмекерской конторе 1xbet.com, заказал выплату в размере 5000 грн, как только они поступили на счёт, сразу же монобанк заблокировал их и потребовал «дополнительную» проверку. Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ. В общем, 5000 грн вернули отправителю обратно по моему письменному заявлению, за это спасибо! Но остальные платежи падают на проверку, требуют даже если друзья перевод делали — предоставлять справку, что они уплатили с этой суммы налог. Операторы говорят: пользуйтесь картой, она активна, но ведь нельзя её пополнить даже.
Могут в любой момент требовать документы, которые никто не предоставит. Кто я такой, чтобы мне посторонние люди предоставляли справку о декларации доходов??
Подал заявку на закрытие карты. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАННЫМ БАНКОМ!!! БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОТ ДРУЗЕЙ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ. ПРИКРЫВАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НБУ и якобы их вины в этом нет.
Это я ещё не расписал, как по вине этого банка, я потерял свои 100 евро на комиссии, из-за волшебной услуги «оплата по ссылке».
monobankua написав:Банк руководствуется положениями Постановления Правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".
Также в соответствии со статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »Банк вправе потребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые требует Банк с целью выполнение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.
Предоставьте, пожалуйста, документы, которые подтвердят источник происхождения средств, которые поступают на Вашу карту. Мы рассмотрим документы, установим индивидуальный лимит на поступление средств и больше не будем Вас беспокоить письмами.
gigalit написав:Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.
Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения. На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства.
proftpd66 написав:Этот друг скорее всего обналичил кредитный лимит в привате и пополнил монобанк с помощью VISA/MC send.
Это что, запрещено? Это бессмысленно, из-за комиссий, но не запрещено. Нет, я лично думаю, что банк начал решать, от кого можно получать переводы, а от кого - нет. И всяческие онлайн-казино - первые в списке, но далеко не единственные.
VISA P2P - это Credit Fund Transfer (CFT) ИЛИ credit card balance transfer
Ответ в интрнете:
Что касается услуги CFT (Credit Fund Transfer)- это тип транзакции, когда карточный счет кредитуется за счет карточного счета другой карты, то есть перевод денег с карты на карту в сети Интернет.
Передача баланса кредитной карты - это перевод непогашенной задолженности) (баланс) на счет кредитной карты на счет, принадлежащий другой компании по кредитной карте. [1]
Этот процесс поощряется большинством эмитентов кредитных карт в качестве средства привлечения клиентов. Новый эмитент банка / карты делает эту сделку привлекательной для потребителей, предлагая стимулы. Такие стимулы включают низкие или даже 0% процентные ставки, временный беспроцентный период, баллы лояльности или другие стимулы. Повышение ставки 0% является наиболее распространенным стимулом при открытии новой учетной записи. Особенно низкие ставки по сравнению с существующим поставщиком заставляют потенциальных клиентов передавать свой долг. Эмитенты карт приобретают новых клиентов, зная, что эти держатели склонны накапливать задолженность, а не регулярно выплачивать баланс, что делает их особенно желательным типом клиента.
Условия кредитной карты определяют порядок внесения платежей в баланс (ы). Почти во всех случаях платежи сначала применяются к самым низким ставкам, а самые высокие - последним. В таких странах, как законодательство Австралии и Германии, требуется, чтобы карточная компания вместо этого сначала применяла платежи к самым высоким остаткам. [2] Банки неизменно устанавливают порядок оплаты, чтобы гарантировать, что любой баланс по уменьшенной или фиксированной ставке будет погашен раньше, чем новые покупки или денежные авансы по более высокой ставке. Избегая совершения покупок или получения авансов наличными, заемщик может обеспечить, чтобы проценты, начисляемые каждый месяц, были на низком выгодном уровне первоначального перевода баланса.
Процесс переноса баланса обычно может быть заключен в течение нескольких часов. Автоматизированные услуги облегчают переводы баланса между эмитентами карт.
Плата за транзакцию - это разовая комиссия, взимаемая компанией, которая получает баланс. Это варьируется от (обычно) 1-5% от переведенного долга, как правило, с минимальным значением, а иногда и с максимальной суммой. Плата обычно добавляется к балансу карты.
A credit card balance transfer is the transfer of the outstanding debt) (the balance) in a credit card account to an account held at another credit card company.[1]
This process is encouraged by most credit card issuers as a means to attract customers. The new bank/card issuer makes this arrangement attractive to consumers by offering incentives. Such incentives include low or even 0% interest rates, a temporary interest-free period, loyalty points or other incentives. The 0% rate promotion is the most common incentive when a new account is opened. Especially low rates compared to the existing supplier entices potential customers to transfer their debt. The card issuers gain new customers, knowing that these holders are prone to accruing debt rather than regularly paying off the balance, which makes them a particularly desirable type of client.
Credit card terms specify the order in which payments are applied to balance(s). In nearly all cases payments are applied to the lowest-rate balances first and the highest-rate last. In countries such as Australia and Germany legislation requires the card company to instead first apply payments to the highest-rate balances.[2] The banks invariably set the order of payment to ensure any balance at a reduced or fixed rate will be paid off sooner than new purchases or cash advances at a higher rate. By avoiding making purchases or taking cash advances, the borrower can ensure that interest accrued every month is at the low beneficial rate of the original balance transfer.
The process of a balance transfer can usually be concluded within hours. Automated services facilitate balance transfers between card issuers.
A transaction fee is a one-off commission charged by the company that receives the balance. This varies from (typically) 1-5% of transferred debt usually with a minimum value and sometimes with a maximum capped amount. The fee is usually added to the card balance.
proftpd66 написав:Вы путаете VISA send и VISA P2P? Это разные вещи
Ви спочатку розповідаєте про те що:
proftpd66 написав:Пополнение карты идет на уровне VISA/MC без банка.
а тепер шлете копіпасту про перенесення заборгованості (aka перекредитування або рефінансування) з однієї картки на іншу:
proftpd66 написав:
Передача баланса кредитной карты - это перевод непогашенной задолженности) (баланс) на счет кредитной карты на счет, принадлежащий другой компании по кредитной карте.
Може це ви щось плутаєте? Ні ваші залишки по рахунка, ні ваша заборгованість не лежать у МПС. МПС надає лише технічні засоби для роботи з вашим рахунком у банку (або кредитній організації, як у вашій копіпасті). Сказати, що гроші мені переказали у Visa і банк тут не приймав жодної участі - це повна нісенітниця.