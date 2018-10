Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 951952953954 Додано: Чет 18 жов, 2018 12:01 бульбик написав: Да, пришло время поднимать ставки по вкладам и это наверное моне не очень хочется. Но никуда от этого не деться - на сегодняшний день они уже отстают от других банок Да, пришло время поднимать ставки по вкладам и это наверное моне не очень хочется. Но никуда от этого не деться - на сегодняшний день они уже отстают от других банок



дик навпаки, впереді планєти всей!



21% зі спортом дик навпаки, впереді планєти всей!21% зі спортом

Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту +50грн !Бонус-код 9NLI64D greenozon

Повідомлень: 3156 З нами з: 01.06.14 Подякував: 172 раз. Подякували: 130 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 18:04 gigalit написав: Ситуация следующая: выиграл в букмекерской конторе 1xbet.com, заказал выплату в размере 5000 грн, как только они поступили на счёт, сразу же монобанк заблокировал их и потребовал «дополнительную» проверку.

Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.

В общем, 5000 грн вернули отправителю обратно по моему письменному заявлению, за это спасибо!

Но остальные платежи падают на проверку, требуют даже если друзья перевод делали — предоставлять справку, что они уплатили с этой суммы налог.

Операторы говорят: пользуйтесь картой, она активна, но ведь нельзя её пополнить даже.



Могут в любой момент требовать документы, которые никто не предоставит. Кто я такой, чтобы мне посторонние люди предоставляли справку о декларации доходов??



Подал заявку на закрытие карты.

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ДАННЫМ БАНКОМ!!!

БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ТО, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОТ ДРУЗЕЙ НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ. ПРИКРЫВАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ НБУ и якобы их вины в этом нет.



Это я ещё не расписал, как по вине этого банка, я потерял свои 100 евро на комиссии, из-за волшебной услуги «оплата по ссылке».





monobankua написав: Банк руководствуется положениями Постановления Правления НБУ № 417 от 26.06.2015 года «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга".



Также в соответствии со статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »Банк вправе потребовать, а клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации и / или верификации, анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и другие предусмотренные законодательством документы и сведения, которые требует Банк с целью выполнение требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия.



Предоставьте, пожалуйста, документы, которые подтвердят источник происхождения средств, которые поступают на Вашу карту. Мы рассмотрим документы, установим индивидуальный лимит на поступление средств и больше не будем Вас беспокоить письмами.

https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221





Из минфина, есть еще инфа для размышления Из минфина, есть еще инфа для размышления Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ proftpd66

Повідомлень: 190 З нами з: 22.12.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 16 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 18:28 proftpd66 написав: gigalit написав: Вы только вдумайтесь, потребовали от меня документ о том, что букмекерская контора уплатила с этой суммы налог. Естественно, что букмекерская контора отказала предоставлять данный документ.



https://minfin.com.ua/company/monobank/review/120221





Из минфина, есть еще инфа для размышления Из минфина, есть еще инфа для размышления

Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения.

На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства. Как говорил профессор Преображенский - "стаж". Безошибочно угадывается приватовский стиль общения.На самом деле здесь происходит вот что: банк, по какой-то причине, решил, что ваши операции "создают риски для деловой репутации", или как это у них называется, проще говоря, что этот клиент их почему-то не устраивает. Сказать об этом прямо они не могут, потому что это ничего общего с законом или поставновлениями НБУ не имеет. Зато есть отличнейшая универсальная "отмазка": финмон, который, формально, даёт право требовать у клиента любые документы, и оценивать их исключительно на своё усмотрение. Естественно, чтобы отвадить клиента, нужно потребовать документ, который никакими нормативными актами не предусмотрен, и который взять совершенно негде. Налоги тут совершенно ни при чём, даже если клиент предоставит официальный документ, что с этих денег налоги НЕ уплачены, это не является основанием для отказа в операции (если только это не выплата зарплаты), и в банке это прекрасно знают. Поэтому такое требование выставлено с единственной целью - заблокировать операцию. Ну а для клиентов логичный вывод - что карты этого банка можно использовать исключительно для свинорыльства. M-Audio Повідомлень: 1326 З нами з: 23.03.11 Подякував: 221 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 19:40 proftpd66 написав: Этот друг скорее всего обналичил кредитный лимит в привате и пополнил монобанк с помощью VISA/MC send. Этот друг скорее всего обналичил кредитный лимит в привате и пополнил монобанк с помощью VISA/MC send.

Это что, запрещено? Это бессмысленно, из-за комиссий, но не запрещено.

Нет, я лично думаю, что банк начал решать, от кого можно получать переводы, а от кого - нет. И всяческие онлайн-казино - первые в списке, но далеко не единственные. Это что, запрещено? Это бессмысленно, из-за комиссий, но не запрещено.Нет, я лично думаю, что банк начал решать, от кого можно получать переводы, а от кого - нет. И всяческие онлайн-казино - первые в списке, но далеко не единственные. M-Audio Повідомлень: 1326 З нами з: 23.03.11 Подякував: 221 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 19:56 proftpd66 написав: Пополнение карты идет на уровне VISA/MC без банка. Пополнение карты идет на уровне VISA/MC без банка.

Пачка грошей вплавляється прямо в картку? Пачка грошей вплавляється прямо в картку? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2437 З нами з: 18.08.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 20:18 Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2437 З нами з: 18.08.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 21:21 klug



Вы путаете VISA send и VISA P2P? Это разные вещи



VISA P2P - это Credit Fund Transfer (CFT)

ИЛИ credit card balance transfer



Ответ в интрнете:



Что касается услуги CFT (Credit Fund Transfer)- это тип транзакции, когда карточный счет кредитуется за счет карточного счета другой карты , то есть перевод денег с карты на карту в сети Интернет.







Передача баланса кредитной карты - это перевод непогашенной задолженности) (баланс) на счет кредитной карты на счет, принадлежащий другой компании по кредитной карте. [1]



Этот процесс поощряется большинством эмитентов кредитных карт в качестве средства привлечения клиентов. Новый эмитент банка / карты делает эту сделку привлекательной для потребителей, предлагая стимулы. Такие стимулы включают низкие или даже 0% процентные ставки, временный беспроцентный период, баллы лояльности или другие стимулы. Повышение ставки 0% является наиболее распространенным стимулом при открытии новой учетной записи. Особенно низкие ставки по сравнению с существующим поставщиком заставляют потенциальных клиентов передавать свой долг. Эмитенты карт приобретают новых клиентов, зная, что эти держатели склонны накапливать задолженность, а не регулярно выплачивать баланс, что делает их особенно желательным типом клиента.



Условия кредитной карты определяют порядок внесения платежей в баланс (ы). Почти во всех случаях платежи сначала применяются к самым низким ставкам, а самые высокие - последним. В таких странах, как законодательство Австралии и Германии, требуется, чтобы карточная компания вместо этого сначала применяла платежи к самым высоким остаткам. [2] Банки неизменно устанавливают порядок оплаты, чтобы гарантировать, что любой баланс по уменьшенной или фиксированной ставке будет погашен раньше, чем новые покупки или денежные авансы по более высокой ставке. Избегая совершения покупок или получения авансов наличными, заемщик может обеспечить, чтобы проценты, начисляемые каждый месяц, были на низком выгодном уровне первоначального перевода баланса.



Процесс переноса баланса обычно может быть заключен в течение нескольких часов. Автоматизированные услуги облегчают переводы баланса между эмитентами карт.



Плата за транзакцию - это разовая комиссия, взимаемая компанией, которая получает баланс. Это варьируется от (обычно) 1-5% от переведенного долга, как правило, с минимальным значением, а иногда и с максимальной суммой. Плата обычно добавляется к балансу карты.





A credit card balance transfer is the transfer of the outstanding debt) (the balance) in a credit card account to an account held at another credit card company.[1]



This process is encouraged by most credit card issuers as a means to attract customers. The new bank/card issuer makes this arrangement attractive to consumers by offering incentives. Such incentives include low or even 0% interest rates, a temporary interest-free period, loyalty points or other incentives. The 0% rate promotion is the most common incentive when a new account is opened. Especially low rates compared to the existing supplier entices potential customers to transfer their debt. The card issuers gain new customers, knowing that these holders are prone to accruing debt rather than regularly paying off the balance, which makes them a particularly desirable type of client.



Credit card terms specify the order in which payments are applied to balance(s). In nearly all cases payments are applied to the lowest-rate balances first and the highest-rate last. In countries such as Australia and Germany legislation requires the card company to instead first apply payments to the highest-rate balances.[2] The banks invariably set the order of payment to ensure any balance at a reduced or fixed rate will be paid off sooner than new purchases or cash advances at a higher rate. By avoiding making purchases or taking cash advances, the borrower can ensure that interest accrued every month is at the low beneficial rate of the original balance transfer.



The process of a balance transfer can usually be concluded within hours. Automated services facilitate balance transfers between card issuers.



A transaction fee is a one-off commission charged by the company that receives the balance. This varies from (typically) 1-5% of transferred debt usually with a minimum value and sometimes with a maximum capped amount. The fee is usually added to the card balance.



https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_ca ... e_transfer Вы путаете VISA send и VISA P2P? Это разные вещи- этоИЛИОтвет в интрнете:Что касается услуги CFT (Credit Fund Transfer)-, то есть перевод денег с карты на карту в сети Интернет. Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ proftpd66

Повідомлень: 190 З нами з: 22.12.16 Подякував: 32 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 22:14 Re: Monobank proftpd66 написав: Вы путаете VISA send и VISA P2P? Это разные вещи Вы путаете VISA send и VISA P2P? Это разные вещи

Ви спочатку розповідаєте про те що:

proftpd66 написав: Пополнение карты идет на уровне VISA/MC без банка. Пополнение карты идет на уровне VISA/MC

а тепер шлете копіпасту про перенесення заборгованості (aka перекредитування або рефінансування) з однієї картки на іншу:

proftpd66 написав: Передача баланса кредитной карты - это перевод непогашенной задолженности) (баланс) на счет кредитной карты на счет, принадлежащий другой компании по кредитной карте.

Може це ви щось плутаєте? Ні ваші залишки по рахунка, ні ваша заборгованість не лежать у МПС. МПС надає лише технічні засоби для роботи з вашим рахунком у банку (або кредитній організації, як у вашій копіпасті). Сказати, що гроші мені переказали у Visa і банк тут не приймав жодної участі - це повна нісенітниця. Ви спочатку розповідаєте про те що:а тепер шлете копіпасту про перенесення заборгованості (aka перекредитування або рефінансування) з однієї картки на іншу:Може це ви щось плутаєте? Ні ваші залишки по рахунка, ні ваша заборгованість не лежать у МПС. МПС надає лише технічні засоби для роботи з вашим рахунком у банку (або кредитній організації, як у вашій копіпасті). Сказати, що гроші мені переказали у Visa і банк тут не приймав жодної участі - це повна нісенітниця. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2437 З нами з: 18.08.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 951952953954 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock wolt450 і 5 гостейМодератори: Ірина_