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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18

Re: Monobank

В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Кочевник
 
Повідомлень: 464
З нами з: 16.02.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43

Re: Monobank

Кочевник написав:В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Так
Zochan
 
Повідомлень: 152
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 952953954955
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