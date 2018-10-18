|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18
В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 464
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43
Кочевник написав:В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Так
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:54
Кочевник написав:
В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
конечно. в Кривом Роге очень даже удобный терминал - вставляешь пачку в приемник и он её сам по одной кушает
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему