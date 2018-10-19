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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18
Re: Monobank
В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43
Re: Monobank
Так
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:54
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:54
Re: Monobank
Сегодня вечером оплачивал в аптеке товар через POS-терминал Ощадбанка на сумму ~180 грн. Оплата проходила по чипу без ПИН.
Получил отказ (в выписке было списание и сразу же возврат). Повторно повторили оплату в аптеке — всё прошло успешно.
Дальше была оплата в супермаркете. После чего на карте из кредитного лимита осталось ~50 грн.
Через час после оплаты аптеки аптека снова пыталась списать те же ~180 грн, но из-за нехватки кредитных средств произошел отказ.
И решило моё любопытство узнать сбой был у них, Ощада или mc.
Человеческая поддержка сначала заблокировала мою карту, а потом начали строчить текст:
Я живу в Краматорске, куда банк без отделения не дошел своими точками выдачи. Ехать в ближайший город с цивилизацией за черной картой я разбежался... Про бесплатный выпуск карты и доставки её в мой город банк заикаться даже не будет.
В итоге. Написал, что это мог быть сбой, оплачивал через чип, карта была в поле зрения. Мне предложили следующие:
Согласился и попросил карту разблокировать — разблокировали.
И как к ним обращаться после этого?..
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