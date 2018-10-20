RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956957>
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18

Re: Monobank

В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Кочевник
 
Повідомлень: 465
З нами з: 16.02.17
Подякував: 78 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43

Re: Monobank

Кочевник написав:В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Так
Zochan
 
Повідомлень: 153
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:54

  Кочевник написав:В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?


конечно. в Кривом Роге очень даже удобный терминал - вставляешь пачку в приемник и он её сам по одной кушает
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 22.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:54

Re: Monobank

Сегодня вечером оплачивал в аптеке товар через POS-терминал Ощадбанка на сумму ~180 грн. Оплата проходила по чипу без ПИН.
Получил отказ (в выписке было списание и сразу же возврат). Повторно повторили оплату в аптеке — всё прошло успешно.

Дальше была оплата в супермаркете. После чего на карте из кредитного лимита осталось ~50 грн.
Через час после оплаты аптеки аптека снова пыталась списать те же ~180 грн, но из-за нехватки кредитных средств произошел отказ.

И решило моё любопытство узнать сбой был у них, Ощада или mc.
Человеческая поддержка сначала заблокировала мою карту, а потом начали строчить текст:
monobank написав:Максиме, скоріше за все на боці аптеки сталася помилка, тому відмова прийшла із запізненням, проте є ризик того, що дані вашої картки могли опинитися в руках третіх осіб.
Зараз з метою безпеки картка заблокована, щоб жодні шахрайські операції не пройшли. Вам буде достатньо перевипустити картку в будь-якій точці видачі, після чого ваші кошти будуть в безпеці і ви зможете ними користуватися
Я живу в Краматорске, куда банк без отделения не дошел своими точками выдачи. Ехать в ближайший город с цивилизацией за черной картой я разбежался... Про бесплатный выпуск карты и доставки её в мой город банк заикаться даже не будет.

В итоге. Написал, что это мог быть сбой, оплачивал через чип, карта была в поле зрения. Мне предложили следующие:
monobank написав:Якщо ви визнаєте та берете на себе ризики, ми можемо розблокувати вашу картку
Проте в разі шахрайської операції вся відповідальність буде на вас
Согласился и попросил карту разблокировать — разблокировали.

И как к ним обращаться после этого?..
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 06:09

Re: Monobank

  MASolomko написав:И как к ним обращаться после этого?..

да все так же -- спокойно анализировать ситуацию, брать ответственность на себя и иногда и их ставить в известность
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25972
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:26

MASolomko

в банкомате, если будите снимать, то могут увезти деньги легко и на раслабоне. А в терминале так же это можно. Но труднее, сотрудники аптеки должны махлевать.

если боитесь, то Вам надо использовать Ощадбанк, там можно выставить максимальную сумма снятие и оплаты в терминале. И оплату в гостинице. По этому ИМХО они больше потеряют из-за мошеничества чем заработают на кешбэка :). Ощад - наше всё.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 22.12.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:13

Если картой рассчитаться,кредитными деньгами, на терминале который берет 2%, то я ещё попадаю на 4% за кредитные? И что это, вообще, означает, есть терминал, а они ещё % забирают?
mihasik
 
Повідомлень: 420
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:15

Re: Monobank

Никто ж не заставляет пользоваться этой услугой.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:16

mihasik
Где именно берёт 2%? Ничего не ясно из вашего сообщения... :?

Пока за кредитные попадалово только за наложку в Новой почте.
Vorlon
 
Повідомлень: 6030
З нами з: 14.06.13
Подякував: 335 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:17

Re: Monobank

та 2% это наложенным платежом. Человек хочет чтобы НП бесплатно работала.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 953954955956957>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vladibor, wig, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10789)
21.10.2018 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.