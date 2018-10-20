Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:54

monobank написав: Максиме, скоріше за все на боці аптеки сталася помилка, тому відмова прийшла із запізненням, проте є ризик того, що дані вашої картки могли опинитися в руках третіх осіб.

Зараз з метою безпеки картка заблокована, щоб жодні шахрайські операції не пройшли. Вам буде достатньо перевипустити картку в будь-якій точці видачі, після чого ваші кошти будуть в безпеці і ви зможете ними користуватися

monobank написав: Якщо ви визнаєте та берете на себе ризики, ми можемо розблокувати вашу картку

Проте в разі шахрайської операції вся відповідальність буде на вас

Сегодня вечером оплачивал в аптеке товар через POS-терминал Ощадбанка на сумму ~180 грн. Оплата проходила по чипу без ПИН.Получил отказ (в выписке было списание и сразу же возврат). Повторно повторили оплату в аптеке — всё прошло успешно.Дальше была оплата в супермаркете. После чего на карте из кредитного лимита осталось ~50 грн.Через час после оплаты аптеки аптека снова пыталась списать те же ~180 грн, но из-за нехватки кредитных средств произошел отказ.И решило моё любопытство узнать сбой был у них, Ощада или mc.Человеческая поддержка сначала заблокировала мою карту, а потом начали строчить текст:Я живу в Краматорске, куда банк без отделения не дошел своими точками выдачи. Ехать в ближайший город с цивилизацией за черной картой я разбежался... Про бесплатный выпуск карты и доставки её в мой город банк заикаться даже не будет.В итоге. Написал, что это мог быть сбой, оплачивал через чип, карта была в поле зрения. Мне предложили следующие:Согласился и попросил карту разблокировать — разблокировали.И как к ним обращаться после этого?..