|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:18
Re: Monobank
В залізних ящиках ТАСу можна поповнити МОНО без комісії?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:43
Re: Monobank
Так
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:54
Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:54
Re: Monobank
Сегодня вечером оплачивал в аптеке товар через POS-терминал Ощадбанка на сумму ~180 грн. Оплата проходила по чипу без ПИН.
Получил отказ (в выписке было списание и сразу же возврат). Повторно повторили оплату в аптеке — всё прошло успешно.
Дальше была оплата в супермаркете. После чего на карте из кредитного лимита осталось ~50 грн.
Через час после оплаты аптеки аптека снова пыталась списать те же ~180 грн, но из-за нехватки кредитных средств произошел отказ.
И решило моё любопытство узнать сбой был у них, Ощада или mc.
Человеческая поддержка сначала заблокировала мою карту, а потом начали строчить текст:
Я живу в Краматорске, куда банк без отделения не дошел своими точками выдачи. Ехать в ближайший город с цивилизацией за черной картой я разбежался... Про бесплатный выпуск карты и доставки её в мой город банк заикаться даже не будет.
В итоге. Написал, что это мог быть сбой, оплачивал через чип, карта была в поле зрения. Мне предложили следующие:
Согласился и попросил карту разблокировать — разблокировали.
И как к ним обращаться после этого?..
Додано: Суб 20 жов, 2018 06:09
Re: Monobank
да все так же -- спокойно анализировать ситуацию, брать ответственность на себя и иногда и их ставить в известность
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:26
MASolomko
в банкомате, если будите снимать, то могут увезти деньги легко и на раслабоне. А в терминале так же это можно. Но труднее, сотрудники аптеки должны махлевать.
если боитесь, то Вам надо использовать Ощадбанк, там можно выставить максимальную сумма снятие и оплаты в терминале. И оплату в гостинице. По этому ИМХО они больше потеряют из-за мошеничества чем заработают на кешбэка . Ощад - наше всё.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:13
Если картой рассчитаться,кредитными деньгами, на терминале который берет 2%, то я ещё попадаю на 4% за кредитные? И что это, вообще, означает, есть терминал, а они ещё % забирают?
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:15
Re: Monobank
Никто ж не заставляет пользоваться этой услугой.
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:16
mihasik
Где именно берёт 2%? Ничего не ясно из вашего сообщения...
Пока за кредитные попадалово только за наложку в Новой почте.
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:17
Re: Monobank
та 2% это наложенным платежом. Человек хочет чтобы НП бесплатно работала.
Зараз переглядають цей форум: Vladibor, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|