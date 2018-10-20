|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:18
Вернее никто не заставляет покупать у продавца, который плюсует к цене ещё % за оплату картой
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:25
Vorlon написав:mihasik
Где именно берёт 2%? Ничего не ясно из вашего сообщения...
Пока за кредитные попадалово только за наложку в Новой почте.
В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:27
Vorlon написав:mihasik
Где именно берёт 2%? Ничего не ясно из вашего сообщения...
Пока за кредитные попадалово только за наложку в Новой почте.
У меня на СТО Таёта до сих пор в кассе берут 2% типа за расчет картой
На самом деле, в реале там просто чиркают картой в ПОСе и... обналичивают карту за 2% своей комисс за услугу, и им пофиг на др. комисс этой карты понятное дело
И всё это из-за того, шо то касса отделения банка, т.к. в банках НЕТ торговых ПОСов
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 25972
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2077 раз.
- Подякували: 2926 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:30
Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 278
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:30
mihasik написав:
В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?
Любой торговец платит % за эквайринг банку, только нормальные не перекладывают его на покупателя в случае оплаты именно картой!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6030
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 13:50
Alex_ki написав:
Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно
Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:01
mihasik написав: Alex_ki написав:
Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно
Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?
ВОЛОБУЄВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
5169***********7869?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25763
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:18
в новых отделениях НП нету никакой комиссии. (терминал Ощада)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:24
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав: Alex_ki написав:
Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно
Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?
ВОЛОБУЄВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
5169***********7869?
Так шО,его ИНН указывать? ))
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 14:41
Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25763
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|