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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:18

Re: Monobank

Вернее никто не заставляет покупать у продавца, который плюсует к цене ещё % за оплату картой
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:25

  Vorlon написав:mihasik
Где именно берёт 2%? Ничего не ясно из вашего сообщения... :?

Пока за кредитные попадалово только за наложку в Новой почте.

В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:27

  Vorlon написав:mihasik
Где именно берёт 2%? Ничего не ясно из вашего сообщения... :?

Пока за кредитные попадалово только за наложку в Новой почте.

У меня на СТО Таёта до сих пор в кассе берут 2% типа за расчет картой :mrgreen:
На самом деле, в реале там просто чиркают картой в ПОСе и... обналичивают карту за 2% своей комисс за услугу, и им пофиг на др. комисс этой карты понятное дело :mrgreen:
И всё это из-за того, шо то касса отделения банка, т.к. в банках НЕТ торговых ПОСов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:30

Re: Monobank

Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:30

  mihasik написав:В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?

Любой торговец платит % за эквайринг банку, только нормальные не перекладывают его на покупателя в случае оплаты именно картой!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:50

  Alex_ki написав:Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно

Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:01

  mihasik написав:
  Alex_ki написав:Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно

Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?

ВОЛОБУЄВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
5169***********7869?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:18

в новых отделениях НП нету никакой комиссии. (терминал Ощада)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:
  Alex_ki написав:Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно

Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?

ВОЛОБУЄВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
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Так шО,его ИНН указывать? ))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:41

Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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