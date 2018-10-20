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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958>
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:51

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність.

Чего незаконной, может это ЧПшник законно перепродает туры.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність.

Чего незаконной, может это ЧПшник законно перепродает туры.

Фіскалам буде цікаво, яким макаром він тури перепродує. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:16

  Квесторе_поверніться написав:
  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність.

Чего незаконной, может это ЧПшник законно перепродает туры.

Фіскалам буде цікаво, яким макаром він тури перепродує. :)

Они, наверное, все по франшизе работают. Можно попробовать в главный офис позвонить.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:17

  mihasik написав:
  Alex_ki написав:Идите к другому агенту, работающему с этим оператором. Не такому зажравшемуся. Конкуренция большая, думаю найти если не скидку, то оплату без комиссии при приходе с улицы готового клиента, с которым не надо работать, а просто получить свои 10%+ комиссионных от оператора, не будет сложно

Уже бронь подтвердили, дошло дело до оплаты,они заявляют за комиссию. Хотя я при выборе тура,говорил, что будет карта. Взял реквизиты,там нет ЕРДПОУ, это нормально, что там писать?
ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589, Банк ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 5169330515597869
Карта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Всё равно попаду на комиссию?

Так это тоже самое что и п2п, или по таким реквизитам норм?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:20

Re: Monobank

  mihasik написав:Так это тоже самое что и п2п, или по таким реквизитам норм?

Де тоді присобачити ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:33

Re: Monobank

2600 счета юриков, в чем проблема то для фискалов? Они ж не на физика деньги принимают
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:41

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:Так это тоже самое что и п2п, или по таким реквизитам норм?

Де тоді присобачити ТОВ "Юкрейн Тревел Групп"
Р/р 26001053023589?

Я имею ввиду по таким реквизитам,без ЕРДПОУ, будет такая же комиссия как и за п2п?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:44

Re: Monobank

комиссия будет как за СЕП. За свои до какой то суммы без комиссии, дальше 0.5% вроде.
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:59

  makor06 написав:комиссия будет как за СЕП. За свои до какой то суммы без комиссии, дальше 0.5% вроде.

Так что писать в графе ЕРДПОУ, оно не пропускает.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:04

  mihasik написав:
  makor06 написав:комиссия будет как за СЕП. За свои до какой то суммы без комиссии, дальше 0.5% вроде.

Так что писать в графе ЕРДПОУ, оно не пропускает.

Гугл підказує "ЮКРЕЙН ТРЕВЕЛ ГРУПП" — Код ЄДРПОУ 42040590 :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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