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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 16:09
mihasik написав:
5169330515597869
Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 21 жов, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:10
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав: makor06 написав:
комиссия будет как за СЕП. За свои до какой то суммы без комиссии, дальше 0.5% вроде.
Так что писать в графе ЕРДПОУ, оно не пропускает.
Гугл підказує "ЮКРЕЙН ТРЕВЕЛ ГРУПП" — Код ЄДРПОУ 42040590
Гугл рулит. Спасибо)
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:12
clientage написав: mihasik написав:
5169330515597869
Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой
Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:12
clientage написав: mihasik написав:
5169330515597869
Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой
Да уж. Как-то так)
А я то, путешествие, выбрал в этом месяце))) непосвинорылить (((
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mihasik
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:15
makor06 написав: clientage написав: mihasik написав:
5169330515597869
Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой
Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
Почему не зайдет? Обычный п2п. У меня как раз на кдв лежат выплаты на ребенка их и закину)
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mihasik
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:19
потому что с моно точно не заходили. хз как внутри банка
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:00
makor06 написав: clientage написав: mihasik написав:
5169330515597869
Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой
Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
Блин. Еще есть вариант из п24 таки по реквизитам отправить через Мои Платежи:
Спасибо, платеж на сумму
1000.00 грн добавлен в корзину
(Комиссия 1.00 грн)
А ваащето мона попробовать отправить и нашару:
ВОЛ-В В. М.
5169***********7869
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:12
Квесторе_поверніться написав:
Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність.
Вообще то 516933 это бин карты ключа в Привате, который привязан к счёту ФОП. Так что фискалы видят проводки сами.clientage
Совершенно верно, при платеже с карты Привата через П24 комиссии не будет.
Я так ФОПу платил за отдых на базе летом. Хочешь по реквизитам, хочешь на карту ключ. Разницы нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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