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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959>
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:09

Re: Monobank

  mihasik написав:5169330515597869

Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой
Востаннє редагувалось clientage в Нед 21 жов, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:10

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:
  makor06 написав:комиссия будет как за СЕП. За свои до какой то суммы без комиссии, дальше 0.5% вроде.

Так что писать в графе ЕРДПОУ, оно не пропускает.

Гугл підказує "ЮКРЕЙН ТРЕВЕЛ ГРУПП" — Код ЄДРПОУ 42040590 :)

Гугл рулит. Спасибо)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:12

  clientage написав:
  mihasik написав:5169330515597869

Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой


Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:12

  clientage написав:
  mihasik написав:5169330515597869

Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой

Да уж. Как-то так)
А я то, путешествие, выбрал в этом месяце))) непосвинорылить (((
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:15

  makor06 написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:5169330515597869

Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой


Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.

Почему не зайдет? Обычный п2п. У меня как раз на кдв лежат выплаты на ребенка их и закину)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:19

Re: Monobank

потому что с моно точно не заходили. хз как внутри банка
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:00

  makor06 написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:5169330515597869

Ну это ж карта Привата
Юзайте их Сендмани, нашару
Или через П24 любой подвязаной дебетной картой


Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.

Блин. Еще есть вариант из п24 таки по реквизитам отправить через Мои Платежи:
Спасибо, платеж на сумму
1000.00 грн добавлен в корзину
(Комиссия 1.00 грн)

А ваащето мона попробовать отправить и нашару:
ВОЛ-В В. М.
5169***********7869

:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:12

  Квесторе_поверніться написав:Фіскалам стукнути про незаконну підприємницьку діяльність. :)


Вообще то 516933 это бин карты ключа в Привате, который привязан к счёту ФОП. Так что фискалы видят проводки сами.

clientage Совершенно верно, при платеже с карты Привата через П24 комиссии не будет.
Я так ФОПу платил за отдых на базе летом. Хочешь по реквизитам, хочешь на карту ключ. Разницы нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:39

  makor06 написав:Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.

Совершенно не факт, турагент мог и свою личную подсунуть.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:43

  wig написав:
  makor06 написав:Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.

Совершенно не факт, турагент мог и свою личную подсунуть.


не факт что номер карты соответствует Ключу к счету? Ошибаетесь, это 100%, даже без реквизитов пополнения начинающихся на 2600.
makor06
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