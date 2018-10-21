Monobank
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:46
makor06 написав: wig написав: makor06 написав:
Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
Совершенно не факт, турагент мог и свою личную подсунуть.
не факт что номер карты соответствует Ключу к счету? Ошибаетесь, это 100%, даже без реквизитов пополнения начинающихся на 2600.
Якщо кидати на 2600... без вказання номера карти, грошенята зайдуть?
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Додано: Нед 21 жов, 2018 19:01
Квесторе_поверніться написав: makor06 написав: makor06 написав:
Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
wig написав:
Совершенно не факт, турагент мог и свою личную подсунуть.
не факт что номер карты соответствует Ключу к счету? Ошибаетесь, это 100%, даже без реквизитов пополнения начинающихся на 2600.
Якщо кидати на 2600... без вказання номера карти, грошенята зайдуть?
да, если мфо и едрпоу без ошибок указан. Номер карты при СЭПе на 2600 вообще никому не нужен.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:14
Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.
tano
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:49
tano написав:
Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.
А у вас релиз или бета?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:59
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:16
tano написав:
Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:19
tano написав:Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.
Аналогічно було. Помилка була, але кошти все одно перевелися. Перевіряйте баланс))
stryzhko
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:21
tano написав: wig
Бета
Так про бету писали.
В ней заранее включено новое правило, по которому депозит допускается снимать исключительно на карту самого "Монобанка".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:26
wig написав: tano написав: wig
Бета
Так про бету писали.
В ней заранее включено новое правило, по которому депозит допускается снимать исключительно на карту самого "Монобанка".
Ні, за реквізитами теж має випускати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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