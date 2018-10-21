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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:46

  makor06 написав:
  wig написав:
  makor06 написав:Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.

Совершенно не факт, турагент мог и свою личную подсунуть.


не факт что номер карты соответствует Ключу к счету? Ошибаетесь, это 100%, даже без реквизитов пополнения начинающихся на 2600.

Якщо кидати на 2600... без вказання номера карти, грошенята зайдуть?
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:01

  Квесторе_поверніться написав:
  makor06 написав:
  makor06 написав:Ключ к счету, насколько я помню п2п на нее не зайдет.
  wig написав:Совершенно не факт, турагент мог и свою личную подсунуть.


не факт что номер карты соответствует Ключу к счету? Ошибаетесь, это 100%, даже без реквизитов пополнения начинающихся на 2600.

Якщо кидати на 2600... без вказання номера карти, грошенята зайдуть?

да, если мфо и едрпоу без ошибок указан. Номер карты при СЭПе на 2600 вообще никому не нужен.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:14

Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:49

  tano написав:Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.

А у вас релиз или бета?
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:59

wig Бета
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:16

  tano написав:Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:19

Re: Monobank

tano написав:Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.


Аналогічно було. Помилка була, але кошти все одно перевелися. Перевіряйте баланс))
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:21

  tano написав:wig Бета

Так про бету писали.
В ней заранее включено новое правило, по которому депозит допускается снимать исключительно на карту самого "Монобанка".
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:26

  wig написав:
  tano написав:wig Бета

Так про бету писали.
В ней заранее включено новое правило, по которому депозит допускается снимать исключительно на карту самого "Монобанка".

Ні, за реквізитами теж має випускати.
Зображення
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