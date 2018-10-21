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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:44

  Luka256 написав:Поповнив депозит о 9.30 сьогодні по реквізитам з карти Ощадбанку. Коли приблизно гроші зайдуть?

З Ощад24? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:01

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  Luka256 написав:Поповнив депозит о 9.30 сьогодні по реквізитам з карти Ощадбанку. Коли приблизно гроші зайдуть?

З Ощад24? :wink:
Так, через додаток.
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:19

Re: Monobank

  Luka256 написав:Так, через додаток.

Там вроді комісія. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:31

звісно що ні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  Luka256 написав:Так, через додаток.

Там вроді комісія. Ні?
Комісія 0.5%. Це була проба. 5 грн. з 1000 для мене допустимо.
Luka256
 
Повідомлень: 74
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:44

  greenozon написав:звісно що ні

Для чого тоді кукурікати...якщо не втемі? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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