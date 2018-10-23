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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:44
Luka256 написав:
Поповнив депозит о 9.30 сьогодні по реквізитам з карти Ощадбанку. Коли приблизно гроші зайдуть?
З Ощад24?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:01
Квесторе_поверніться написав: Luka256 написав:
Поповнив депозит о 9.30 сьогодні по реквізитам з карти Ощадбанку. Коли приблизно гроші зайдуть?
З Ощад24?
Так, через додаток.
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Luka256
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:19
Luka256 написав:
Так, через додаток.
Там вроді комісія. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:31
звісно що ні
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greenozon
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36
Квесторе_поверніться написав: Luka256 написав:
Так, через додаток.
Там вроді комісія. Ні?
Комісія 0.5%. Це була проба. 5 грн. з 1000 для мене допустимо.
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Luka256
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:44
greenozon написав:
звісно що ні
Для чого тоді кукурікати...якщо не втемі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 23 жов, 2018 12:15
stryzhko написав:
tano написав:Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.
Аналогічно було. Помилка була, але кошти все одно перевелися. Перевіряйте баланс))
2 раза, Та же история. Ошибка,но деньги заходят.
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mihasik
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Додано: Сер 24 жов, 2018 08:16
proftpd66 написав:MASolomko
в банкомате, если будите снимать, то могут увезти деньги легко и на раслабоне. А в терминале так же это можно. Но труднее, сотрудники аптеки должны махлевать.
с этого момента подробней - ссылки , подтверждения приветствуются... Каким чудом из банкомата ? с терминала как ? Слишком смелое утверждение
свинорыл
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yama
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Додано: Сер 24 жов, 2018 08:33
Vorlon написав: mihasik написав:
В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?
Любой торговец платит % за эквайринг банку, только нормальные не перекладывают его на покупателя в случае оплаты именно картой!
нормальные сразу как появляется терминал повышают ВСЕ цены и для расплаты наличкой и для карты на 2%
свинорыл
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yama
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:23
yama написав: Vorlon написав: mihasik написав:
В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?
Любой торговец платит % за эквайринг банку, только нормальные не перекладывают его на покупателя в случае оплаты именно картой!
нормальные сразу как появляется терминал повышают ВСЕ цены и для расплаты наличкой и для карты на 2%
Есть и такие) их будет видно на том же хотлайне с ценами, больше рекомендуемых производителем, поэтому они потеряют покупателя
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Alex_ki
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