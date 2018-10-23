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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961>
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:44

  Luka256 написав:Поповнив депозит о 9.30 сьогодні по реквізитам з карти Ощадбанку. Коли приблизно гроші зайдуть?

З Ощад24? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:01

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  Luka256 написав:Поповнив депозит о 9.30 сьогодні по реквізитам з карти Ощадбанку. Коли приблизно гроші зайдуть?

З Ощад24? :wink:
Так, через додаток.
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:19

Re: Monobank

  Luka256 написав:Так, через додаток.

Там вроді комісія. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:31

звісно що ні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:36

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  Luka256 написав:Так, через додаток.

Там вроді комісія. Ні?
Комісія 0.5%. Це була проба. 5 грн. з 1000 для мене допустимо.
Luka256
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:44

  greenozon написав:звісно що ні

Для чого тоді кукурікати...якщо не втемі? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:15

  stryzhko написав:
tano написав:Как снять депозит? Выдает ошибку и при снятии на карту другого банка, и на перевод по реквизитам.


Аналогічно було. Помилка була, але кошти все одно перевелися. Перевіряйте баланс))

2 раза, Та же история. Ошибка,но деньги заходят.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:16

  proftpd66 написав:MASolomko

в банкомате, если будите снимать, то могут увезти деньги легко и на раслабоне. А в терминале так же это можно. Но труднее, сотрудники аптеки должны махлевать.

с этого момента подробней - ссылки , подтверждения приветствуются... Каким чудом из банкомата ? с терминала как ? Слишком смелое утверждение
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:33

  Vorlon написав:
  mihasik написав:В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?

Любой торговец платит % за эквайринг банку, только нормальные не перекладывают его на покупателя в случае оплаты именно картой!

нормальные сразу как появляется терминал повышают ВСЕ цены и для расплаты наличкой и для карты на 2% :D :roll:
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:23

Re: Monobank

yama написав:
  Vorlon написав:
  mihasik написав:В тез туре хотел оплатить,а они говорят у нас снимает 2%,что за нах?

Любой торговец платит % за эквайринг банку, только нормальные не перекладывают его на покупателя в случае оплаты именно картой!

нормальные сразу как появляется терминал повышают ВСЕ цены и для расплаты наличкой и для карты на 2% :D :roll:
Есть и такие) их будет видно на том же хотлайне с ценами, больше рекомендуемых производителем, поэтому они потеряют покупателя
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Alex_ki
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