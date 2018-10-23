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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:37

  mihasik написав:2 раза, Та же история. Ошибка,но деньги заходят.

Если сегодня снять по реквизитам, деньги завтра зайдут? Или, сегодня?
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