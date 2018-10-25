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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 09:37

  mihasik написав:2 раза, Та же история. Ошибка,но деньги заходят.

Если сегодня снять по реквизитам, деньги завтра зайдут? Или, сегодня?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:20

Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:38

  Bosstone написав:Зображення

Це поки що планів громадьйо.
Але нехай...будем чекати.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:43

Це все синдром каченяти - зробити вигідніше, ніж у Прихвата. Знову треба буде шукати вибрані точки, які будуть пропонувати у розстрочку окремі нікому не потрібні позиції. Нехай зроблять вигідніше, ніж у Альфи або хоч так само.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:52

  klug написав: Нехай зроблять вигідніше, ніж у Альфи або хоч так само.

Не надо
С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:12

  slasva написав:
  klug написав: Нехай зроблять вигідніше, ніж у Альфи або хоч так само.

Не надо
С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

У такі подробиці можна не вдаватись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2455
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:18

  wig написав:
  mihasik написав:2 раза, Та же история. Ошибка,но деньги заходят.

Если сегодня снять по реквизитам, деньги завтра зайдут? Или, сегодня?

Снимал только на свою моно, и на жены. Заходили сразу же.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:06

Re: Monobank

Шановний представник, що ви скажете на захист ваших спамерів, які телефонують і парять вашу "супер-пупер" банківську карту з лімітом в 100 мільонів?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:31

  mihasik написав:Снимал только на свою моно, и на жены. Заходили сразу же.

Не сразу же, но к обеду дошли. "По реквизитам" - канал годный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:49

  wig написав:
  mihasik написав:Снимал только на свою моно, и на жены. Заходили сразу же.

Не сразу же, но к обеду дошли. "По реквизитам" - канал годный.

Напрямую слали или через котёл?
curiousobro
 
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  #<1 ... 958959960961
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