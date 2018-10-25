Если сегодня снять по реквизитам, деньги завтра зайдут? Или, сегодня?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:37
Если сегодня снять по реквизитам, деньги завтра зайдут? Или, сегодня?
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:38
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:43
Це все синдром каченяти - зробити вигідніше, ніж у Прихвата. Знову треба буде шукати вибрані точки, які будуть пропонувати у розстрочку окремі нікому не потрібні позиції. Нехай зроблять вигідніше, ніж у Альфи або хоч так само.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:52
Не надо
С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:12
У такі подробиці можна не вдаватись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:18
Додано: Чет 25 жов, 2018 19:06
Re: Monobank
Шановний представник, що ви скажете на захист ваших спамерів, які телефонують і парять вашу "супер-пупер" банківську карту з лімітом в 100 мільонів?
Додано: Чет 25 жов, 2018 19:31
Не сразу же, но к обеду дошли. "По реквизитам" - канал годный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 25 жов, 2018 19:49
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