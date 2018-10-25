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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:36
Отправлял как на текущий счёт, так и через транзитный. По времени зачисления разницы нет.
Единственное отличие — отображение в выписке у кота:
— при отправке на текущий отображается как MONO_outpay;
— при отправке через транзитный отображается ФИО отправителя.
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MASolomko
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:10
MASolomko написав:
Отправлял как на текущий счёт, так и через транзитный. По времени зачисления разницы нет.
Единственное отличие — отображение в выписке у кота:
— при отправке на текущий отображается как MONO_outpay;
— при отправке через транзитный отображается ФИО отправителя.
"Отправлял как на текущий счёт..." = "из Монобанка в другой банк"?
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justit
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:00
Кочевник написав:
Шановний представник, що ви скажете на захист ваших спамерів, які телефонують і парять вашу "супер-пупер" банківську карту з лімітом в 100 мільонів?
Якщо вам зателефонували партнери банку та надали некоректну інформацію по умовам нашого банку, зверніться до нас в особисті повідомлення або в месенджер, перевіримо.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:26
monobank_ua, вони не надавали жодної інформації. Вони спамили на мій номер, якій не має відношення до Монобанку.
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Кочевник
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