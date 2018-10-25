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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 959960961962
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:36

Re: Monobank

Отправлял как на текущий счёт, так и через транзитный. По времени зачисления разницы нет.

Единственное отличие — отображение в выписке у кота:
— при отправке на текущий отображается как MONO_outpay;
— при отправке через транзитный отображается ФИО отправителя.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:10

  MASolomko написав:Отправлял как на текущий счёт, так и через транзитный. По времени зачисления разницы нет.

Единственное отличие — отображение в выписке у кота:
— при отправке на текущий отображается как MONO_outpay;
— при отправке через транзитный отображается ФИО отправителя.


"Отправлял как на текущий счёт..." = "из Монобанка в другой банк"?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:00

  Кочевник написав:Шановний представник, що ви скажете на захист ваших спамерів, які телефонують і парять вашу "супер-пупер" банківську карту з лімітом в 100 мільонів?


Якщо вам зателефонували партнери банку та надали некоректну інформацію по умовам нашого банку, зверніться до нас в особисті повідомлення або в месенджер, перевіримо.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:26

monobank_ua, вони не надавали жодної інформації. Вони спамили на мій номер, якій не має відношення до Монобанку.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:53

  justit написав:["Отправлял как на текущий счёт..." = "из Монобанка в другой банк"?
Из другого банка в моно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:02

Re: Monobank

  curiousobro написав:Напрямую слали или через котёл?

У меня нет котла. Слал на свой именной счет со своим ИНН. Утром набил кучу цифр в мобилке (вот что реально неудобно). В обед дошли.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:54

  MASolomko написав:
  justit написав:["Отправлял как на текущий счёт..." = "из Монобанка в другой банк"?
Из другого банка в моно.


В приложении - реквизиты пополнения собственной карты, там присутствует "котловой" счет.
Как узнать свой "текущий счёт"?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:06

  justit написав:
  MASolomko написав:
  justit написав:["Отправлял как на текущий счёт..." = "из Монобанка в другой банк"?
Из другого банка в моно.


В приложении - реквизиты пополнения собственной карты, там присутствует "котловой" счет.
Как узнать свой "текущий счёт"?

Сфотить анкету при оформлении карты :)
Постучать в саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:06

  justit написав:В приложении - реквизиты пополнения собственной карты, там присутствует "котловой" счет.
Как узнать свой "текущий счёт"?

В анкете - заяве.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:10

Re: Monobank

  clientage написав:Сфотить анкету при оформлении карты :)
Я тогда запросил вторую копию, подписанную представителем. Тоже прочел здесь, что там можно интересное увидеть :)
MASolomko
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