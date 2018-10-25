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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 960961962963
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41

Комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк

Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!
serzh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:47

  serzh написав:Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!

Свої з А без комісії, з Привата комісія 0,5% за вихід якщо не призабув.
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  #<1 ... 960961962963
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