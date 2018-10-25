Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41
Комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк
Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:47
Свої з А без комісії, з Привата комісія 0,5% за вихід якщо не призабув.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30
Господа
Как оптимально открыть депо в грн. на 2-3 мес. Деньги на Альфе. И как их потом вывести?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:34
Чому Моно? В Акорда на 3 місяці 17%, виплата щомісячно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:55
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