Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41
Комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк
Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:47
Свої з А без комісії, з Привата комісія 0,5% за вихід якщо не призабув.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30
Господа
Как оптимально открыть депо в грн. на 2-3 мес. Деньги на Альфе. И как их потом вывести?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:34
Чому Моно? В Акорда на 3 місяці 17%, виплата щомісячно.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:55
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:10
Что случилось с курсами валют? Точнее, с курсом покупки. Раньше они были +/- одинаковые, а сейчас как у всех.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:15
Валютные свинорылы оборотами расширили копеечный спред
А так хорошо начиналось:
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:20
Re: Monobank
Готовятся к релизу текущей беты
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.
Котик желает снимать сливки с подготовленных клиентов. Интересно, а новостной пресс-релиз об изменениях был? А так всё по тихому делает, всё для себя... В лучших традициях)
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:28
а есть ли аналоги какие-то?
чтобы курс был такой как раньше в мони 1 к 1?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35
Re: Monobank
Не припомню, чтобы на руках была анкета-заявление.
В саппорте спросить можно в принципе.
Но с чего это 2625-й они прячут?
Востаннє редагувалось justit в П'ят 26 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 3 разів.
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