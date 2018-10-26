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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964>
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:41

Комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк

Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!
serzh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:47

  serzh написав:Коллеги, подскажите будь ласка, какая комиссия при погашении кредита в приложении Монобанк унивесалкой А-банка и Пенсионной Голд Привата. Просто не знаю тарифов этих карт на р2р.
Заранее благодарен!

Свої з А без комісії, з Привата комісія 0,5% за вихід якщо не призабув.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:30

Господа
Как оптимально открыть депо в грн. на 2-3 мес. Деньги на Альфе. И как их потом вывести?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:34

  Алексей77 написав:Господа
Как оптимально открыть депо в грн. на 2-3 мес. Деньги на Альфе. И как их потом вывести?

Чому Моно? В Акорда на 3 місяці 17%, виплата щомісячно.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа
Как оптимально открыть депо в грн. на 2-3 мес. Деньги на Альфе. И как их потом вывести?

Чому Моно? В Акорда на 3 місяці 17%, виплата щомісячно.

Потому что в моно кот - это только символ, а в аккорде у кота официальная должность - предправления :D
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:10

Что случилось с курсами валют? Точнее, с курсом покупки. Раньше они были +/- одинаковые, а сейчас как у всех.
inflew
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:15

  inflew написав:Что случилось с курсами валют? Точнее, с курсом покупки. Раньше они были +/- одинаковые, а сейчас как у всех.


Валютные свинорылы оборотами расширили копеечный спред :(

Зображення

А так хорошо начиналось:
Обычно банки зарабатывают на разнице обменного курса валют. Когда вы рассчитываетесь за границей или в иностранных интернет-магазинах, у них есть определенный спред, разница между ценой, которая и приносит банку прибыль. Кто-то этого не делает, но берет комиссию в несколько процентов от суммы операции. Мы же сделали безумную вещь по меркам банковского дела, сразу объявив, что наш спред составляет одну копейку.
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:20

Re: Monobank

Готовятся к релизу текущей беты :D
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.

Котик желает снимать сливки с подготовленных клиентов. Интересно, а новостной пресс-релиз об изменениях был? А так всё по тихому делает, всё для себя... В лучших традициях)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:28

а есть ли аналоги какие-то?

чтобы курс был такой как раньше в мони 1 к 1?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35

Re: Monobank

Олег1964 написав:
  justit написав:В приложении - реквизиты пополнения собственной карты, там присутствует "котловой" счет.
Как узнать свой "текущий счёт"?

В анкете - заяве.
Не припомню, чтобы на руках была анкета-заявление.
В саппорте спросить можно в принципе.
Но с чего это 2625-й они прячут?
Востаннє редагувалось justit в П'ят 26 жов, 2018 20:37, всього редагувалось 3 разів.
justit
 
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