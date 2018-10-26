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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35

  MASolomko написав:Готовятся к релизу текущей беты :D
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.

Котик желает снимать сливки с подготовленных клиентов. Интересно, а новостной пресс-релиз об изменениях был? А так всё по тихому делает, всё для себя... В лучших традициях)



А до этого дня горох был спонсором свиноты? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37

  MASolomko написав:Готовятся к релизу текущей беты :D
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.

Котик желает снимать сливки с подготовленных клиентов. Интересно, а новостной пресс-релиз об изменениях был? А так всё по тихому делает, всё для себя... В лучших традициях)


а курсы валют уже существенная часть договора по карте, или где-то написано в договоре что курс будет отличаться на одну копейку? Курс такой год был, и захотели - поменяли....
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:38

  justit написав:
Олег1964 написав:
  justit написав:В приложении - реквизиты пополнения собственной карты, там присутствует "котловой" счет.
Как узнать свой "текущий счёт"?

В анкете - заяве.
Не припомню, чтобы на руках была анкета-заявление.
В саппорте спросить можно в принципе.
Но с чего это 2625-й они прячут?

2620ххх там
Вы анкету при получении карты подписывали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:50

  Ratatui написав:А до этого дня горох был спонсором свиноты? :shock:
До этого у них был повод для пиара. Разве нет?
Горох свинок не любит, они бизнес ему портят.

  makor06 написав:...и захотели - поменяли...
Они много чего могут захотеть и поменять.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 00:36

Re: Monobank

Если кред.лимит допустим 80 тыс, могу ли я сделать покупку в магазине (онлайн) на сумму 75 тыс (одним платежем) за счет кредитных?
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 00:44

  bmwbmw написав:Если кред.лимит допустим 80 тыс, могу ли я сделать покупку в магазине (онлайн) на сумму 75 тыс (одним платежем) за счет кредитных?

Насколько я знаю, то да. Для покупки нужно поднять лимит интернет-оплат
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 02:48

  bmwbmw написав:Если кред.лимит допустим 80 тыс, могу ли я сделать покупку в магазине (онлайн) на сумму 75 тыс (одним платежем) за счет кредитных?

Конечно, лимит только поднять не забудьте
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 08:16

  makor06 написав:
  MASolomko написав:Готовятся к релизу текущей беты :D
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.

а курсы валют уже существенная часть договора по карте, или где-то написано в договоре что курс будет отличаться на одну копейку? Курс такой год был, и захотели - поменяли....


Наши карточные курсы валют одни из самых выгодных на рынке Украины. Разница между покупкой и продажей валюты приведена в соответствии с рыночной, однако они остаются выгодней, чем у конкурентов.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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