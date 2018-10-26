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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:35
MASolomko написав:
Готовятся к релизу текущей беты
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.
Котик желает снимать сливки с подготовленных клиентов. Интересно, а новостной пресс-релиз об изменениях был? А так всё по тихому делает, всё для себя... В лучших традициях)
А до этого дня горох был спонсором свиноты?
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Ratatui
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37
MASolomko написав:
Готовятся к релизу текущей беты
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.
Котик желает снимать сливки с подготовленных клиентов. Интересно, а новостной пресс-релиз об изменениях был? А так всё по тихому делает, всё для себя... В лучших традициях)
а курсы валют уже существенная часть договора по карте, или где-то написано в договоре что курс будет отличаться на одну копейку? Курс такой год был, и захотели - поменяли....
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makor06
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:38
justit написав: Олег1964 написав: justit написав:
В приложении - реквизиты пополнения собственной карты, там присутствует "котловой" счет.
Как узнать свой "текущий счёт"?
В анкете - заяве.
Не припомню, чтобы на руках была анкета-заявление.
В саппорте спросить можно в принципе.
Но с чего это 2625-й они прячут?
2620ххх там
Вы анкету при получении карты подписывали
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:50
Ratatui написав:
А до этого дня горох был спонсором свиноты?
До этого у них был повод для пиара. Разве нет?
Горох свинок не любит, они бизнес ему портят.
makor06 написав:
...и захотели - поменяли...
Они много чего могут захотеть и поменять.
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MASolomko
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Додано: Суб 27 жов, 2018 00:36
Если кред.лимит допустим 80 тыс, могу ли я сделать покупку в магазине (онлайн) на сумму 75 тыс (одним платежем) за счет кредитных?
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bmwbmw
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Додано: Суб 27 жов, 2018 00:44
bmwbmw написав:
Если кред.лимит допустим 80 тыс, могу ли я сделать покупку в магазине (онлайн) на сумму 75 тыс (одним платежем) за счет кредитных?
Насколько я знаю, то да. Для покупки нужно поднять лимит интернет-оплат
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Bosstone
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Додано: Суб 27 жов, 2018 02:48
bmwbmw написав:
Если кред.лимит допустим 80 тыс, могу ли я сделать покупку в магазине (онлайн) на сумму 75 тыс (одним платежем) за счет кредитных?
Конечно, лимит только поднять не забудьте
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Додано: Суб 27 жов, 2018 08:16
makor06 написав: MASolomko написав:
Готовятся к релизу текущей беты
На красном форуме написали, что с сегодняшнего дня курс валют привели к рыночному.
а курсы валют уже существенная часть договора по карте, или где-то написано в договоре что курс будет отличаться на одну копейку? Курс такой год был, и захотели - поменяли....
Наши карточные курсы валют одни из самых выгодных на рынке Украины. Разница между покупкой и продажей валюты приведена в соответствии с рыночной, однако они остаются выгодней, чем у конкурентов.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Додано: Суб 27 жов, 2018 11:08
monobank_ua написав:
Наши карточные курсы валют одни из самых выгодных на рынке Украины. Разница между покупкой и продажей валюты приведена в соответствии с рыночной, однако они остаются выгодней, чем у конкурентов.
Неправда. У Альфа Максимум курсы всегда выгоднее.
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Олег1964
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Додано: Суб 27 жов, 2018 13:37
В рамках теста, на втором месяце работы Монобанка кидал сепом 1 грн. на свою карту Моно по прямым реквизитам. Гривна пропала, с Владом Ивановым её долго искали, в конце сошлись на том, что сумма 1 грн. совпадает с авторизационной суммой, и, поэтому, что-то пошло не так. Не вопрос, таким же макаром перевел 10 грн. Их постигла та же судьба. Обе суммы зашли на карту через месяц, когда я уже о них успел забыть. Сейчас это поведение исправили?
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