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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 962963964965
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:55

Re: Monobank

Не проходят платежи с карты
Charter
 
Повідомлень: 17
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:12

  Charter написав:Не проходят платежи с карты


Просим прощения, были временные трудности. Сейчас все работает корректно, можете проводить операции.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Представник банку
 
Повідомлень: 209
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:24

  unlock написав:...кидал сепом 1 грн. на свою карту Моно по прямым реквизитам. ...Сейчас это поведение исправили?
Если имеется в виду отправка на текущий счёт, то я игрался в августе–сентябре сего года этим. Средства поступали на счёт от часа до половины дня.
MASolomko
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Повідомлень: 362
З нами з: 08.03.18
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  #<1 ... 962963964965
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