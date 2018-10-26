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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:55
Не проходят платежи с карты
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Charter
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:12
Charter написав:
Не проходят платежи с карты
Просим прощения, были временные трудности. Сейчас все работает корректно, можете проводить операции.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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monobank_ua
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:24
unlock написав:
...кидал сепом 1 грн. на свою карту Моно по прямым реквизитам. ...Сейчас это поведение исправили?
Если имеется в виду отправка на текущий счёт, то я игрался в августе–сентябре сего года этим. Средства поступали на счёт от часа до половины дня.
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MASolomko
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