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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:55
Re: Monobank
Не проходят платежи с карты
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:12
Просим прощения, были временные трудности. Сейчас все работает корректно, можете проводить операции.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:24
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:59
Re: Monobank
який 'строк життя' непідтвердженого холду у монобанку?
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